Взрывчатку не нашли: самолет рейса "Стамбул-Киев" после задержки из-за "минирования" вылетел в Украину

Самолет рейса "Стамбул-Киев", вылет которого из аэропорта "Ататюрк" был задержан из-за превентивной проверки после сообщения о бомбе на борту другого самолета - рейса "Стамбул-Одесса", уже вылетел в Киев.

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter. "Самолет рейса PS714 "Стамбул-Киев" вылетел из Стамбула", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сообщение о бомбе на борту самолете Boeing 737 рейса "Стамбул-Одесса" поступило в офис «Международных авиалиний Украины» в Стамбуле в момент вылета самолета из аэропорта в 16.30. Сотрудники украинской компании позвонили представителям турецких властей с просьбой остановить вылет самолета. После этого пилот вернул самолет в безопасную зону на территории аэропорта. Пассажиры были эвакуированы в терминал, где они снова прошли проверку. Саперы также проверили багаж пассажиров самолета.

Кроме того, из соображений безопасности в аэропорту была начата проверка еще одного украинского самолета, который должен был лететь в Киев.

Около 19.00 самолет рейса "Стамбул-Одесса" после проверки вылетел в Одессу.