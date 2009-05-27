На ремонт участка дороги в Полтавской обл. необходимо 11 млрд. грн.

На капитальный ремонт участка дороги Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области в рамках подготовки к Евро-2012 необходимо 11 млрд. грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления транспорта и промышленного развития Полтавской ОГА Тарас ТКАЧЕНКО.

«По предварительным расчетам, по Полтавской области для капремонта этой дороги на нашем участке Чутово-Пирятин необходимо 11 млрд. грн. В госпрограмме стоит 2,5 млрд. на всю дорогу от Харькова до Киева», - сказал Т. ТКАЧЕНКО.

По его словам, участников чемпионата Евро-2012 необходимо будет специальными автобусами оперативно подвозить из полтавских отелей в Харьков, для чего будут организованы спецрейсы.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта 120 км 130-километровой дороги «Борисполь–Лубны».

При этом «Укравтодор» рассчитывает на дополнительное финансирование проекта реконструкции автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский в размере 600 млн. долл.