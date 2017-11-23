Уходит в небытие: "Укртелеком" отказывается от пересылки телеграмм

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи компания «Укртелеком» с 1 марта 2018 года прекращает предоставление услуг телеграфной связи из-за низкого спроса на услугу.

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Об этом говорится в официальном сообщении компании, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер».

«...сообщаем, что «Укртелeком» принял решение прекратить с 1 марта 2018 предоставления услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей. Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с сокращением количества отправленных телеграмм и изношенностью оборудования, в связи с отсутствием его поддержки со стороны производителей.

В пресс-службе компании сообщили, что количество отправленных телеграмм в 2016 году сократилось в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом.

«Количество отправлений телеграмм уменьшается в разы. Если в 2015 году было около 350 000 телеграмм, годом позже - 100 000, то сейчас - только 10 000 в квартал», - отметили в компании.

Согласно сообщению, ежегодные убытки «Укртелекома» от телеграфных услуг составляют десятки миллионов гривен.

По данным пресс-службы, сейчас на телеграфной сети компании эксплуатируется около 25 единиц оборудования выпуска начала 90-х годов.

«После прекращения предоставления услуг телеграфа оборудование будет постепенно выводиться из эксплуатации, затем утилизироваться», - ответили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» с 1 октября повысил тарифы на стационарную связь для абонентов базовых тарифов на 5,5 грн и для абонентов безлимитного на 9 грн.

Ранее сообщалось, что хозсуд Киева вернул пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность. В компании сообщили, что решение суда первой инстанции не повлияет на текущую работу «Укртелекома».

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).