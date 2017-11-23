В Украине могут увеличить скорость движения поездов

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» изучает возможность уменьшения веса вагонов для увеличения скорости движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, который провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.

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"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшении времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии «легкого веса», в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения», - цитирует пресс-служба Кравцова.

По словам главы «Укрзализныци», первым направлением, где могли бы реализоваться технологии «легкого веса», могло бы стать сообщение Киев-Одесса.

Согласно сообщению, директор по маркетингу компании Talgo Энрике Риеско отметил, что его компания имеет значительный опыт изготовления скоростных поездов, в том числе и для нескоростных путей.

«Подвижной состав испанская компания приспосабливает к климатическим условиям местности, он выдерживает и высокие, и низкие температуры, имеет меньшие затраты на обслуживание, меньший вес и развивает высокие скорости. Компания, на основании оценки существующей в Украине железнодорожной инфраструктуры, осуществит моделирование и предоставит предварительные рекомендации относительно возможностей и условий увеличения скорости движения поездов Talgo на существующей инфраструктуре «Укрзализныци», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что «Укрзализныця» работает над развитием сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую. «В частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии. Для чего потенциально рассматриваются варианты применения подвижного состава, оснащенного системой автоматического изменения ширины колеи. И в этом сегменте компания Talgo является ведущим производителем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в течение пяти лет планирует вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 млрд долл. капитальных инвестиций.

Также, в госкомпании заявили, что планируют реконструировать почти 300 км путей в 2018 году, а также обновить систему стрелочных переводов.