В Украине могут увеличить скорость движения поездов
«Укрзализныця» изучает возможность уменьшения веса вагонов для увеличения скорости.
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» изучает возможность уменьшения веса вагонов для увеличения скорости движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, который провел переговоры с менеджментом испанской компании Talgo.
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"В первую очередь мы готовы изучить возможность сотрудничества с компанией Talgo для обновления ночных поездов дальнего следования. Мы заинтересованы в увеличении скорости движения и уменьшении времени следования пассажирских поездов, что, в частности, дает применение так называемой технологии «легкого веса», в чем компания Talgo является признанным лидером. Нам важно использовать существующую инфраструктуру для развития скоростного движения», - цитирует пресс-служба Кравцова.
По словам главы «Укрзализныци», первым направлением, где могли бы реализоваться технологии «легкого веса», могло бы стать сообщение Киев-Одесса.
Согласно сообщению, директор по маркетингу компании Talgo Энрике Риеско отметил, что его компания имеет значительный опыт изготовления скоростных поездов, в том числе и для нескоростных путей.
«Подвижной состав испанская компания приспосабливает к климатическим условиям местности, он выдерживает и высокие, и низкие температуры, имеет меньшие затраты на обслуживание, меньший вес и развивает высокие скорости. Компания, на основании оценки существующей в Украине железнодорожной инфраструктуры, осуществит моделирование и предоставит предварительные рекомендации относительно возможностей и условий увеличения скорости движения поездов Talgo на существующей инфраструктуре «Укрзализныци», - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что «Укрзализныця» работает над развитием сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую. «В частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии. Для чего потенциально рассматриваются варианты применения подвижного состава, оснащенного системой автоматического изменения ширины колеи. И в этом сегменте компания Talgo является ведущим производителем», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в течение пяти лет планирует вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 млрд долл. капитальных инвестиций.
Также, в госкомпании заявили, что планируют реконструировать почти 300 км путей в 2018 году, а также обновить систему стрелочных переводов.