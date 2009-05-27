Развивающиеся рынки мобильной связи интересны инвесторам - эксперт

Мировой кризис практически не отразился на инвестиционной привлекательности развивающихся рынков мобильной связи. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании Altimo.

«Фонд Altimo представил пятое издание Индекса Altimo (4 квартал 2008 - 1 квартал 2009), оценивающего инвестиционную привлекательность рынков мобильной связи более 80 стран мира», - говорится в сообщении.

Среди основных ключевых тенденций в развитии рынка мобильных телекоммуникаций, в частности, выделена та, что мировой экономический кризис оказал сравнительно слабое воздействие на привлекательность отрасли по сравнению с другими секторами мировой экономики.

Как отмечается в сообщении, «первоначально спад спровоцировал рост внимания инвесторов» к наименее рискованным рынкам стран Европы и США, однако впоследствии «возобладала обратная тенденция: предпочтение вновь отдается перспективным рынкам развивающихся стран».

По результатам Индекса, телекоммуникационные рынки Азии сохранят свою инвестиционную привлекательность в течение последующих трех лет, их привлекательность продолжит расти. Вьетнам, Индонезия и Филиппины по-прежнему входят в первую пятерку Индекса Altimo.

СНГ демонстрирует наибольший рост инвестиционной привлекательности, в частности, благодаря высоким показателям России и Узбекистана в Индексе.

Рынки сотовой связи в Северной Америке и Западной Европе не имеют значительных перспектив для инвесторов.

Основными последствиями мирового экономического спада являются снижение ARPU (средний доход на абонента) и прибыли, что ведет к замедлению роста проникновения мобильной связи и сокращению капитальных затрат.

По мнению гендиректора Фонда Altimo Кирилла БАБАЕВА, сотовые рынки демонстрируют «на удивление позитивные результаты». Он считает, что глобальный экономический кризис «не сильно отразился на индустрии», и её инвестиционная привлекательность «относительно других отраслей от этого возрастёт».