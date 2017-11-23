УЗ продлила контракт с Hyundai для обслуживания скоростных поездов

ПАО "Укрзализныця" продлила на пять лет контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem на обслуживание скоростных поездов HRCS2. Стоимость сделки не разглашается, сообщает ЦТС.

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"Первый контракт на сервисное обслуживание поездов HRCS2 "Укрзализныця" и Hyundai Rotem подписали в мае 2012 года", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, тогда стоимость сделки составила 65 миллиардов вон (около 60 миллионов долларов).

Первый договор на сервисное обслуживание действовал с 2012 по 2017 год. По условиям соглашения, корейская сторона в течение 5 лет обязалась обслуживать скоростные поезда, выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации, а также подготовить украинских специалистов.

В Hyundai Rotem заявляют, что поезда HRCS2 обслуживаются в круглосуточном режиме. Это позволяет оперативно реагировать на любые сбои.

Отметим, что в июне этого года "Укрзализныця" подписала контракт с компанией Hyundai Rotem на обслуживание двухэтажных шестивагонных поездов City Elefant (EJ 471) производства Škoda Transportation. Стоимость услуги составила 58,2 миллиона гривень.

В декабре 2011 года "Укрзализныця" и Hyundai Rotem подписали контракт на поставку 10 девятивагонных поездов HRCS2. Стоимость соглашения составила 307 миллионов долларов. В марте 2012 года первые поезда были доставлены в порт Одесса. На маршрут южнокорейские поезда вышли в мае того же года. За пять лет работы в Украине поезда HRCS2 перевезли 12 миллионов пассажиров.