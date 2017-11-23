На Житомирщине из-за ремонта автодороги временно закроют движение через мост в Озадовке Бердичевского района

Сегодня на Житомирщине за ремонт автодороги «Бердичев – Иванополь» временно на 2 часа закроют движение через мост в селе Озадовка Бердичевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Житомирской области.

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«Сегодня, 23 ноября, с 15:00 до 17:00 часов временно закроют движение по автодороге местного значения «Бердичев – Иванополь» на км 11+181 через мост в сел. Озадовка в связи с проведением ремонтных работ», - сказано в сообщении.

Там также уточняют, что речь идет о движении на мосту через реку Гнилопять в Озадовке.

Ранее стало известно, что Житомирщина усилит весовой контроль за крупногабаритным транспортом.