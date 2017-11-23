Омелян назвал дату возможного запуска национальной лоукост-авиакомпании
15:31, 23 ноября 2017Транспорт/Связь
580
По словам министра инфраструктуры, запуск украинской лоукост-авиакомпании может состояться в декабре.
Иллюстрация REUTERS
Запуск национальной авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок может состояться в декабре, сообщил УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Читайте такжеГлава Мининфраструктуры заявил о прогрессе в переговорах с Ryanair
"Ожидайте в декабре новости (запуск национального авиаперевозчика - УНИАН). Будет хорошо", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявлял, что в этом году может быть создана национальная лоукост-авиакомпания.
В ноябре министр заявил, что в следующем году на украинский рынок придут еще три европейские лоукост-авиакомпании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter