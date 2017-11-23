Омелян назвал дату возможного запуска национальной лоукост-авиакомпании

Запуск национальной авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок может состояться в декабре, сообщил УНИАН министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Ожидайте в декабре новости (запуск национального авиаперевозчика - УНИАН). Будет хорошо", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявлял, что в этом году может быть создана национальная лоукост-авиакомпания.

В ноябре министр заявил, что в следующем году на украинский рынок придут еще три европейские лоукост-авиакомпании.