650 лошадиных сил и 300 км/ч: стали известны характеристики первого кроссовера Lamborghini (фотогалерея)

Первый кроссовер Lamborghini под названием Urus представят уже в 2017 году. Его оснастят 4,0-литровым бензиновым твин-турбо мотором V8.

Разгон до 100 км/ч у кроссовера будет занимать 3,7 секунды. Максимальная скорость - 300 км в час, пишет "Новое время", ссылаясь на MotorTrend.

Новый Lamborghini Urus базируется на производственной платформе MLB Evo, которая также легла в основу роскошного Bentley Bentayga. Маурицио Реггиани, директор Lamborghini по исследованиям и разработкам, отмечает, что мотора от Bentayga новинка не получит, так как мотор W12 не подходит для рынка Китая. Мощность 4,0-литрового битурбированного двигателя V8, который поставят на Urus, составит 650 лошадиных сил.

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Машину, по данным издания MotorTrend, укомплектуют самыми большими тормозами в мире. На передней оси установят 17,3-дюймовые углеродо-керамические диски с 10-поршневыми суппортами, а сзади 14,6-дюймовые диски с четырьмя поршнями.

Премьера первого в истории компании Lamborghini серийного кроссовера состоится 4 декабря в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе. В 2018 году автопроизводитель планирует выпустить около 1000 кроссоверов, а годом позже объем производства увеличат до 3500 автомобилей в год.