Признание мобильных операторов монополистами позитивно

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о признании монополистами операторов мобильной связи на рынке завершения телефонных соединений, принятое 25 мая 2009 года, положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли Украины.

Об этом говорится в официальном комментарии объединенной компании Beeline (включает ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»), переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в комментарии, до настоящего времени ставки за доступ на сеть «были необоснованно завышенными» и составляли большую долю в расходах операторов. По мнению оператора Beeline, внедрение прозрачного механизма взаиморасчетов за доступ к сетям создаст основу для дальнейшего устойчивого развития новых услуг и внедрения новых технологий, а также «создаст равные условия развития для всех игроков на рынке» и развития конкуренции, «предоставит свободу выбора каждому абоненту».

В комментарии отмечается, что признание операторов монополистами на своих сетях и, как следствие, передача рычагов регулирования ставок интерконнекта Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), установят на рынке справедливые «правила игры».

«Операторы, занимающие существенную рыночную долю, больше не смогут устанавливать тарифы на доступ к своим сетям по своему усмотрению и диктовать свои условия остальным компаниям», - говорится в комментарии.

Ранее стоимость ставки за доступ на сеть устанавливалась операторами по договоренности, без учета себестоимости. При этом, как говорится в комментарии, компании, которые вышли на рынок значительно позже двух крупных игроков мобильной связи Украины (УМС и «Киевстар» - УНИАН), «вынуждены были соглашаться с завышенными ставками интерконнекта», установленными еще в 2003 г.

Такая расстановка сил на рынке, по мнению Beeline, «никоим образом не способствовала развитию здоровой конкурентной среды», ограничивала возможности развития операторов с меньшей рыночной долей.

«Фактически крупные компании, установившие плату за доступ на свою сеть в размере, превышающем себестоимость этой услуги, получали прибыль за счет абонентов менее крупных операторов», - отмечается в комментарии.

По данным Beeline, «именно пресловутая ставка интерконнекта» составляла 50-70% стоимости звонка на другую сеть, и это мешало формировать конкурентные тарифы для абонентов, а звонки на внешнюю сеть оставались достаточно дорогими для конечного пользователя.

Комментируя решение АМКУ, генеральный директор компании Beeline Александр БАРИНОВ отметил, что «данное решение логично и целесообразно». По его мнению, оно демонстрирует, что регулирование рынка завершения трафика в Украине «постепенно переходит на здоровую основу», то есть на себестоимость услуг, когда размер ставок взаиморасчетов между операторами будет оправдан экономически, и будет контролироваться независимым регуляторным органом.

«Поэтому мы поддержим справедливую методику определения ставки интерконнекта, в основе которой будут лежать расчеты по себестоимости», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2009 года на своем заседании АМКУ единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» компаниями, занимающими монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи. АМКУ также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

Комментируя данное решение, исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что «АМКУ в течение нескольких месяцев создал условия, чтобы заработали саморегулирующие принципы, но этого не произошло», что, по его словам, и вынудило Антимонопольный комитет принять данное решение.

После вступления решения АМКУ о признании монополистами на рынке завершения телефонных соединений вышеуказанных операторов регулирование этих рынков и определение тарифов за взаимосоединение будет осуществляться НКРС.

Решение Антимонопольного комитета может быть оспорено в судебном порядке.

Напомним, в мае НКРС призвала операторов воздержаться от нарушений взаимосоединений сетей (интерконнекта) и пропуска трафика до окончательного согласования расхождений и решения споров между ними.

Справка УНИАН. В конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи "Астелит", "Украинская мобильная связь", "Украинские радиосистемы" при продлении сроков действия договоров с "Укртелекомом" о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием ОАО "Укртелеком" пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети. Кроме того, по данным НКРС, существуют определенные противоречия между самими мобильными операторами относительно условий взаимосоединения.

В конце 2008 года «Укртелеком» пересмотрел условия завершения звонков на своей сети фиксированной связи, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 грн. за минуту до 0,50 грн. за минуту, установив симметричные ставки интерконнекта. Компания отказала операторам мобильной связи в продлении договоров на взаимосоединение на существовавших до этого условиях. Данный конфликт в 2009 году нашел продолжение в судах.