Киевский метрополитен намерен приобрести в лизинг 100 вагонов

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» просит у столичной власти разрешения приобрести в лизинг 100 вагонов в течение 2009-2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник предприятия Петр МИРОШНИКОВ.

По его словам, только для обеспечения нормальной интенсивности движения поездов метрополитена на Сырецко-Печерской линии, которая на сегодняшний день больше всего загружена из-за недостатка подвижного состава, а также для обеспечения обслуживания новых трех станций метро, которые уже готовы на 80%, предприятию необходимо около 400 вагонов.

“Если теоретически мы ничего нового в следующие три года не будем строить, то только на решение этих двух отмеченных проблем нам в течение следующих четырех лет необходимо приобрести 400 вагонов – это без учета необходимого обновления подвижного состава. А если говорить о строительстве новой ветви - Подольско-Выгуровской - тогда необходимо еще 200 вагонов. Другими словами, в ближайшие 4 года нам необходимо удвоить парк подвижного состава”, - отметил он.

Поскольку для приобретения новых вагонов ни в столичном бюджете, ни в бюджете самого предприятия средства не предусмотрены, П.МИРОШНИКОВ предлагает приобрести хотя бы 100 вагонов в лизинг у крюковского, московского или питерского производителей. По его словам, есть устная договоренность о поставках 30 вагонов уже в этом году, остальные 70 вагонов предприятие рассчитывает получить в 2010 году. Начальник метрополитена также сообщил, что несколько крупных украинских лизинговых компаний заинтересовались этим предложением. Предварительно эффективная лизинговая ставка определена на уровне 27% годовых.

Средняя стоимость одного вагона метро украинского и российских производителей составляет около 800 млн. грн. При этом вагоны крупнейших западных производителей стоят свыше 1 млн. евро.

“Стоимость вагона метро французского производителя “Аристон” составляет около 1,3-1,6 млн. евро, немецкого “Сименс” - 1,6 млн. евро, корейского производителя – 2 млн. дол. При этом стоимость российских вагонов значительно меньше – 890-995 тыс. дол. стоят вагоны питерского “Вагонмаша” и 900 тыс. – 1 млн. дол. московского производителя. Вагоны Крюковско завода стоят главный – 9 млн. 200 грн., промежуточные 8 млн. 200 тыс. грн. с НДС”, - объяснил он.

П.МИРОШНИКОВ также проинформировал, что в течение 2007-2008 гг. предприятие не обновляло подвижной состав и подчеркнул, что если в этом году не удастся заключить упомянутое лизинговое соглашение, то столичный метрополитен не сможет приобрести вагоны ни в этом, ни в следующем году, поскольку упомянутые производители работают по предварительным договорам.