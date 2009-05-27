Днепропетровский горсовет отказался принять метро

Днепропетровский городской совет отказал Министерству транспорта и связи Украины в том, чтобы принять из государственной в коммунальную собственность госпредприятие «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на очередной сессии горсовета в ответ на обращение Минтранса.

Депутаты мотивировали свое решение полным отсутствием в 2009 году финансирования из Государственного бюджета строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления строительства и архитектуры Днепропетровской облгосадминистрации Вячеслав ЖЕЛТУХА, в текущем году днепропетровские метростроевцы выполнили 60 м подземных проходческих работ до станции «Центральная» стоимостью 11 млн. грн. «Государственного финансирования работ нет. Сейчас все работы по строительству метро остановлены», - сказал В ЖЕЛТУХА. В 2008 году на строительстве метро в Днепропетровске было освоено 45,1 млн. грн, выполнено более 250 м проходческих работ.