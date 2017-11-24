"Черная пятница": цена бензина достигла двухлетнего максимума - 30 гривень за литр

Стоимость на АЗС бензина марки А-95 впервые после 2015 года достигла рекордного значения — 29,99 гривни за литр.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

"С 23 на 24 ноября в сетях АЗС крупных операторов рынка, таких как ОККО и WOG все марки бензинов и дизельного топлива подорожали на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость А-92 составляет 28,99 гривни за литр, А-95 — 29,99 гривни за литр, А-95 "Премиум" - 30,99 гривни за литр, дизельное топливо — 27,49 гривни за литр, дизтопливо "Премиум" - 28,49 гривни за литр", - сообщил эксперт, добавив, что цена на бензин А-95 достигла такого рекордного значение впервые с февраля 2015 года, когда гривня девальвировала до отметки 30 гривень за доллар и рынок был в панике.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине цены на топливо выросли в среднем на 1,5 гривни за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

В октябре и ноябре рост стоимости топлива в Украине продолжился. Например, в течение 11-12 ноября цены на АЗС в среднем выросли на 10-60 копеек за литр.