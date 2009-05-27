Эксперт: решение АМК выгодно «Укртелекому»

Решение Антимонопольного комитета Украины о признании монополистами на рынке интерконнекта мобильных операторов, а также «Укртелекома», является позитивным для последнего.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Евгений ОКША.

Как подчеркнул аналитик, вследствие этого решения операторы теперь будут обязаны придерживаться тарифов на интерконнект, установленных Национальной комиссией по вопросам регулирования связи. Это положительно для «Укртелекома», так как компания уже прошла через судебный процесс против нескольких операторов мобильной связи, посредством которого «Укртелеком» пытался повысить расценки на интерконнект между мобильными и стационарными телефонными линиями, отметил Е.ОКША. Однако, напомнил он, суд вынес отрицательное решение в отношении заявителя.

По мнению аналитика, став регулятором рынка связи, НКРС должна увеличить тарифы. Хотя новые тарифы сейчас находятся в стадии разработки, они позитивно скажутся на чистом доходе «Укртелекома» в 2009 году, поскольку плата за интерконнект составляет до 20-22% валового дохода компании, считает Е.ОКША.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2009 года на своем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» компаниями, занимающими монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи. АМК также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».

После вступления решения АМК о признании монополистами на рынке завершения телефонных соединений вышеуказанных операторов регулирование этих рынков и определение тарифов за взаимосоединение будет осуществляться НКРС.

Решение Антимонопольного комитета может быть оспорено в судебном порядке.

Напомним, что в конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи "Астелит", "Украинская мобильная связь", "Украинские радиосистемы" при продлении сроков действия договоров с "Укртелекомом" о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием ОАО "Укртелеком" пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети. Кроме того, по данным НКРС, существуют определенные противоречия между самими мобильными операторами относительно условий взаимосоединения.

В конце 2008 года «Укртелеком» пересмотрел условия завершения звонков на своей сети фиксированной связи, предложив всем операторам мобильной связи поднять цену за такое завершение с 0,25 грн. за минуту до 0,50 грн. за минуту, установив симметричные ставки интерконнекта. Компания отказала операторам мобильной связи в продлении договоров на взаимосоединение на существовавших до этого условиях. Данный конфликт в 2009 году нашел продолжение в судах.

В мае НКРС призвала операторов воздержаться от нарушений взаимосоединений сетей (интерконнекта) и пропуска трафика до окончательного согласования расхождений и решения споров между ними.