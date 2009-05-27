АМК инициирует расширение полномочий НКРС

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выступил с инициативой на законодательном уровне расширить полномочия Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) в сфере регулирования телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

«Комитет инициировал расширение полномочий комиссии с целью более эффективного регулирования сферы связи», – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о расширении полномочий НКРС в антимонопольной сфере, в части исследования рынков телекоммуникационных услуг, определения операторов с существенным рыночным преимуществом и т.п.

АМК предложил внести соответствующие изменения в законы Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», «О защите экономической конкуренции», «О телекоммуникациях», «О естественных монополиях» и в Кодекс об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы, данные изменения единогласно поддержали члены Кабинета Министров на заседании правительства 20 мая 2009 года.