Количество абонентов Интернета в Украине выросло

В Украине количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в первом квартале текущего года выросло на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,75 млн. человек.

Такие данные приводятся в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), переданном агентству УНИАН.

По оценке iKS-Consulting, основная доля абонентов приходится на частных пользователей. По состоянию на конец первого квартала 2009 года в Украине насчитывалось 1,5 млн. частных абонентов, что на 75,5% больше, чем на конец первого квартала 2008 года. В первом квартале т.г. уровень проникновения широкополосного доступа в Интернет в домохозяйства Украины составил 8,5%.

По оценке iKS-Consulting, объем доходов от услуг широкополосного доступа в Интернет в первом квартале т.г. составил 71 млн. долл., что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Лидером по абонентской базе пользователей Интернета в Украине, по оценке iKS-Consulting, является компания «Укртелеком», у которой на конец первого квартала 2009 года насчитывалось 668 тыс. абонентов, что на 118 тыс. больше, чем по итогам 2008 года.

На втором месте находится компания ВОЛЯ, которая в первом квартале 2009 года прирастила свою абонентскую базу на 5 тыс. абонентов, доведя общее число абонентов до 355 тыс. человек.

Группа компаний Vega по итогам первого квартала 2009 года имела 105 тыс. абонентов (абонентская база не изменилась по сравнению с 2008 г.). У компании «Голден Телеком» насчитывалось 54 тыс. абонентов, что на 12 тыс. больше, чем по итогам 2008 года. Компания «Тенет» имела более 35 тыс. абонентов, что на 5 тыс. больше, чем в 2008 году.