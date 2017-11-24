С Wi-Fi и телевизорами для каждого пассажира: в МАУ появится современный Boeing 777 (видео)

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" - внедрит беспроводной спутниковый интернет на борту нового самолёта Boeing 777 с февраля 2018 года.

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Об этом сообщила менеджер по маркетингу авиакомпании Кристина Ганькевич во время пресс-конференции.

"Wi-Fi будет доступен для пассажиров на рейсах Boeing 777 с февраля 2018 года", - сказала она.

Отмечается, что салон авиалайнера 777-200ER выполнен в стиле Boeing Signature Interior с увеличенными полками для багажа и непрямым освещением. Ширина салона (5,87 метра) позволяет вместить в ряд до 10 кресел.

Поскольку самолет предназначен для долгих перелетов, многие авиакомпании оборудуют салон мультимедийными системами развлечений.

Подчеркивается, что в процессе создания лайнера, особое внимание было уделено пожеланиям пассажиров. По мнению Boeing, благодаря этому лайнер получился самым потребительски-ориентированным в мире.