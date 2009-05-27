ЮЗЖД назначила электропоезд Киев–Жмеринка

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) ввела в летний график движения поездов электропоезд повышенного комфорта третьего класса №857/858 сообщением Киев–Жмеринка–Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ЮЗЖД, поезд начнет курсировать с 31 мая. Согласно сообщению, электричка будет курсировать ежедневно, отправляясь из Киева в 17.15, а из Жмеринки – в 06.00.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в графике движения поездов.