Киевляне смогут жаловаться на плохие дороги

При инициативе первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Дениса БАССА, в ближайшее время будет создана Служба быстрого реагирования на обращение киевлян относительно изношенности дорожного покрытия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сейчас информация о неудовлетворительном состоянии дорог поступает от жителей столицы через Службу помощи мэра киевлянам (15-51) и на «горячую линию» коммунальной корпорации «Киевавтодора» (тел.: 284-74-19). Эти данные учитываются во время определения первоочередных дорожных объектов, где необходимо выполнить текущий ремонт.

«Для более эффективного реагирования отныне мы будем собирать информацию о местах, где необходимо в первую очередь отремонтировать дороги и починить выбоины, от автомобилистов, водителей коммунального общественного транспорта, маршрутных такси, представителей автомобильных клубов Киева, работников ГАИ”, - прокомментировал Д.БАСС.

Кроме того, по его словам, на официальном веб-портале КГГА планируется создать специальный раздел, в котором жители города смогут разместить не только информацию о поврежденных дорогах, а и их фото.

Также для оперативного устранения недостатков городская власть планирует на каждой АЗС разместить специальные урны и стенды, в которых водители смогут оставить свои пожелания, информацию о состоянии конкретных дорог, где срочно необходимо сделать ремонт.

Все эти данные будут поступать в специальную Службу быстрого реагирования по ремонту дорог и будут передаваться в КК «Киевавтодор».

«Сегодня программа ремонта дорог финансируется в полном объеме», - подчеркнул Д.БАСС.

Также он сообщил, что предусматривается утвердить график первоочередных объектов строительства важных объектов инфраструктуры, в который войдут: Московская площадь, Гаваньский мост, развязка у моста Патона, продолжение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

«Сейчас важно продолжить строительство Подольско-Воскресенского моста, чтобы убрать опору, которая перекрывает одну полосу движения. После этого мы сможем открыть мост в обоих направлениях движения даже без строительства эстакады. Ее сооружение – это уже следующий этап строительства, который достаточно дорогой, поэтому мы рассчитываем привлечь субвенции из государственного бюджета», – отметил Д.БАСС.

Как информируют в КГГА, в ближайшее время для улучшения дорожного движения и ликвидации заторов на некоторых перекрестках и решениях будет пересмотрена возможность смены алгоритмов работы светофоров с учетом транспортных потоков. Более того, ко Дню Независимости в городе планируется открыть центр управления дорожным движением, который с помощью «умных светофоров» будет регулировать движение, разгружая дороги. В настоящее время на улицах города устанавливают новые дорожные знаки, которые будут информировать водителей о наличии заторов на дорогах и т.п.