Группа компаний «АИС» начала производство школьных автобусов на базе автобусов ПАЗ на своем заводе ОАО «Техтрансмаш» (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор группы компаний «АИС» Александр ПУГАЧ сегодня на пресс-конференции в ходе Киевского международного автосалона SIA-TIR’2009.

«Начали производство школьных автобусов на базе ПАЗ», – сказал он.

Как уточнили в пресс-службе компании, школьный автобус на базе автобуса ПАЗ рассчитан на 22 посадочных места (из них 20 детских), каждое место оборудовано индивидуальным ремнем безопасности. Специальный стеллаж для багажа позволяет легко решить задачу наиболее рационального использования свободного пространства в салоне и делает поездки более комфортными.

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» работает на украинском рынке с 1992 года. «АИС» контролирует более 10% автомобильного рынка Украины и лидирует по доле в большинстве рыночных сегментов.

Группа компаний занимается производством, продажей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием автомобилей и автобусов, на конкурсной основе получила право официального представителя в Украине большинства российских автопроизводителей.

«АИС» – эксклюзивный импортер марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАвЗ, официальный дилер марок ВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, ИЖ, УРАЛ.

Группа компаний имеет статус официального дилера марок Audi (Германия), Ford (США). В 2005 году «АИС» получила статус эксклюзивного импортера автомобилей марки Citroёn (Франция), а в 2007 году стала эксклюзивным импортером марки SsangYong (Корея) и легковых автомобилей Geely (Китай).

В Группу компаний «АИС» входят 29 торгово-сервисных предприятий и центров, 15 автосалонов, 44 торговых площадки, 37 СТО, а также компания «АИС-Автозапчасти» с сетью из 40 магазинов запасных частей и 50 представительств, распределительный центр – логистический центр по приемке, складированию, хранению и распределению автомобильных запчастей, сеть региональных таможенно-лицензионных складов, специализированные автоцентры Citroёn, SsangYong, ГАЗ, Geely, Audi и Ford в крупных индустриальных городах Украины, ООО "КМ-Украина" – официальный импортер и эксклюзивный дистрибьютор автомобилей марки SsangYong (Южная Корея), автотранспортная компания "АИС ТРАНС АВТО", страховая компания "АИС-Полис", финансовая компания "Еврокапитал" и др.