ДЖД сформировала новые маршруты

Донецкая железная дорога к летним пассажирским перевозкам сформировала новые маршруты в новом графике движения пассажирских поездов, который вводится с 31 мая 2009 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД, в нем предусмотрено 25 круглогодичных и 4 дополнительных летних поездов в крымском направлении формирования Донецкой железной дороги: №277/278 Донецк—Симферополь; №435/436 Луганск—Симферополь; №419/420 Луганск—Феодосия; №427/428 Ясиноватая—Феодосия.

По данным ДЖД, анализ спроса на наиболее популярные направления продолжается непрерывно, и при необходимости будут назначаться еще дополнительные поезда.

Также в новом графике предусмотрено курсирование круглогодичного поезда №119/120 сообщением Донецк—Киев, который на протяжении летних перевозок будет следовать по нечетным числам, а по их окончании — ежедневно. Также сформирован новый поезд в харьковском направлении — №841/842 Донецк—Харьков, который будет курсировать круглогодично с четверга по понедельник.

Вместе с тем, с вводом нового графика пассажирский поезд №389/390 Луганск—Одесса переведен в разряд скорых поездов с изменением нумерации на №91/92 и уменьшением времени следования из Одессы до Луганска на 1 час 10 минут.

Поезда №47/48 «Горняк» Донецк—Севастополь и №87/88 «Молодая гвардия» Луганск—Киев будут переаттестованы на фирменность.

Кроме того, предусмотрено курсирование пассажирских поездов №83/84 «Азов» Мариуполь—Киев и №391/392 Ясиноватая—Херсон летним и зимним вариантами. Поезд №83/84 при курсировании летним вариантом будет прибывать в Киев в 10.04 и отправляться из столицы в 15.05, зимним вариантом — прибывать в Киев в 08.44 и отправляться в 16.36. Поезд №391/392 в зимнем формировании будет курсировать с заходом в Николаев.

Как отмечают на ДЖД, в новом графике на 2009/2010 гг. сохранены существующие графики движения постоянных поездов киевского, московского и крымского направлений.