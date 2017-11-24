В Житомире в рамках проекта бюджета участия обустраивают спуск к реке Каменка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в рамках реализации двух проектных предложений бюджета по участию в областном центре продолжаются работы по обустройству пешеходной дорожки и строительству лестниц к Каменке.

По данным горсовета, реализацию этого проекта планируют завершить до середины декабря этого года.

Читайте такжеЖитомир закупит 50 новых троллейбусов за кредитные средства ЕБРР

«Предварительная дата завершения реализации проекта - 20 декабря, но все зависит от погодных условий. Подготовительные работы все сделаны, сейчас идут бетонные делать, более 30% из которых уже выполнены. Кроме того, еще необходимо осуществить сварочные работы по обустройству перил», – цитирует пресс-служба ведомства начальника управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александра Марцуна.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Житомире впервые стартовал бюджет участия, или, как его еще называют, общественный бюджет - инструмент, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета.