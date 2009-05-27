ДЖД примет на работу 419 проводников

На период летних пассажирских перевозок в связи с вводом дополнительных поездов и вагонов Донецкая железная дорога планирует принять на работу 419 проводников. Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

Этим летом на практику примут 289 студентов профильных вузов. Трудовые отряды Донецкого института инженеров железнодорожного транспорта, Днепропетровского государственного технического университета железнодорожного транспорта и Украинской государственной академии железнодорожного транспорта в течение трех месяцев будут знакомиться с работой своей отрасли на Донецкой железной дороге. Помимо этого, 130 человек будет принято из резерва.

Не остается без внимания и вопрос безопасности: все пассажирские поезда сопровождают сотрудники транспортной милиции.

В целом руководство Донецкой железной дороги принимает все меры для создания своим пассажирам максимально комфортных и безопасных условий для путешествий.