Телеграф умер, но телеграмма жива

В Украине завершилась 170-летняя эпоха телеграфной связи - «Укртелеком» с 1 марта 2018 года прекращает предоставление этой услуги для всех категорий потребителей. А для их адаптации с декабря на три месяца будет изменен график приема и доставки телеграмм.

Компания аргументирует свое решение сокращением количества пользователей этой услуги и изношенностью оборудования (90-х годов производства) при отсутствии поддержки со стороны производителей. Поэтому эти «седые» агрегаты будут постепенно выводиться из эксплуатации, затем утилизироваться.

Действительно, бурное развитие новых технологий, различных электронных каналов коммуникаций, распространение использования цифровой подписи привело к резкому снижению популярности телеграмм - в 2013 году их было отправлено более 1,2 миллиона, в 2014 - около 900 тысяч, 2015 - около 350 тысяч, 2016 - 100 тысяч, 2017 - только 10 тысяч в квартал. При этом, как отмечают в «Укртелекоме», убытки от телеграфных услуг составляют десятки миллионов гривен. Позиция монополиста в этом сегменте рынка, вроде бы, мотивирована, но возникает вопрос – телеграммы в Украине, согласно законодательству, имеют официальную юридическую силу, ими пользуются государственные, в том числе, судебные и спецведомства. Кроме того, проводниковая связь имеет стратегическую важность, и во время приватизации «Укртелекома» в 2011 году покупатель обязался удерживать все коммуникации в работоспособном состоянии и наращивать их объемы.

Сегодня в «Укртелекоме» заявляют, что никаких нарушений с его стороны нет. Что касается специальных государственных органов, использующих телеграфную связь, то они находятся в поле ведения Госспецсвязи. Другие желающие могут отправить телеграмму по телефону, используя центры обслуживания абонентов компании, а также воспользовавшись соответствующей услугой «Укрпочты». В «Укртелекоме» подчеркнули, что решение компании не противоречит законодательству - она за три месяца сообщила о нем и обнародовала очевидные причины, из-за которых решение было принято.

Что касается инвестобязательств, которые «Укртелеком» должен был выполнять после приватизации компании, то, по словам экс-главы Фонда госимущества Александра Бондаря, срок их действия, с учетом современных реалий, исчерпался.

Так что же заменит привычную телеграмму?

«Укртелеком» не раз поднимал вопрос «заморозки» телеграфной связи в виду ее убыточности, но решился на этот шаг только сейчас, когда в стране на широкую ногу заработал закон об электронном документообороте. Уже стало не проблемой отправить по электронке любое уведомление с цифровой печатью (для юрлиц) или без нее (для физлиц) необходимому адресату. Больницы, суды, госведомства, поликлиники, школы и прочие организации давно зарегистрированы в реестре электронных данных.

«Не вижу в прекращении услуг телеграфной связи ничего страшного, это - закономерный процесс. Имея обширную практику судебных заседаний по всей Украине, телеграммами, как таковыми, не пользуюсь ни я, ни мои коллеги», - отметил адвокат Павел Богомазов.

В качестве примера он привел переписку с судебными органами - сейчас указание официальной электронной почты позволяет отправлять документы через интернет. Новыми процессуальными кодексами, в частности, введена возможность электронной цифровой подписи. «То есть, развитие технологий официальной коммуникации с судами позволит круглосуточно отправлять и получать документы, и отсутствие телеграфной связи не повлечет неудобств», - считает адвокат.

Кроме того, с 2015 года свои «телеграммные» услуги предлагает и «Укрпочта» - аналог обычной телеграммы на сервисе «Электронное сообщение». Чтобы телеграмма получила официальный статус, нужно только поставить на ней отметку «Засвидетельствовано», что позволит предъявить ее в любом учреждении. А для любителей торжественных поздравлений отправить телеграмму можно даже на художественной открытке.

Чтобы отправить сообщение по электронной почте, клиенту нужно посетить один из почтовых филиалов, заполнить бланк, предоставить текст для сообщения в бумажном или электронном виде. Дальше его отправляют в почтовое отделение получателя и вручают ему на бумажном носителе, либо передают по электронке – в зависимости от желания отправителя. Для отправки такого электронного сообщения достаточно зайти по адресу http://perekaz.ukrposhta.com./message1.php и выполнить поэтапно все предложенные действия.

С приходом новых сверхскоростных электронных технологий от телеграфных сообщений с привычными ЗПТ и ТЧК отказались многие страны. К примеру, в Нидерландах это произошло в 2004 году, в 2006-ом старейший американский национальный оператор Western Union объявил о полном прекращении обслуживания телеграфных услуг, в 2013 году закрыла свой телеграф Индия. По их стопам пошли Австрия, Чехия, Сингапур, Малайзия. Но в ряде стран - Канаде, Бельгии, Германии, Швеции, Венгрии и Японии - частные компании для любителей ретро все еще предоставляют услуги по отправке и доставке традиционных телеграфных сообщений. В Мексике телеграфом пользуются

жители удаленных сел, отрезанные от мобильной связи, почтальоны доставляют телеграммы на мотоциклах.

Теперь и украинцам, желающим отправить телеграммку, придется перестраиваться исключительно на электронный лад (если еще кто-то этого не сделал). А в дело декоммунизации внесен очередной вклад - «Укртелеком» лишил «революционеров» возможности «брать телеграф». Этот лозунг, как и вся красная история страны, канули в Лету.

Нана Черная