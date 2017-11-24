Порошенко об "открытом небе" с Европой: мяч находится на поле ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства по созданию совместного авиационного пространства с Украиной.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, такое заявление Порошенко сделал во время встречи с представителями СМИ в Брюсселе.

«Никаких обсуждений это не требует. Мяч находится на поле ЕС, и они сейчас делают все для того, чтобы согласовать», - сказал он.

Президент напомнил, что во время переговоров о ратификации Соглашения об ассоциации украинской аргументацией было требование, что не только Украина должна выполнять свои обязательства перед ЕС, но и Евросоюз - перед Украиной.

«Это была наша аргументация, когда постоянно, вы помните, откладывалось принятие безвизового режима. Уже кое-кто потерял надежду из журналистов и начинал "троллить" украинскую сторону. И в конце концов это (введение безвиза - УНИАН) произошло», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о создании совместного авиационного пространства, которое бы позволило украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на просторах Евросоюза и Украины. Однако подписание соглашения об «открытом небе» невозможно без разрешения спора между Великобританией и Испанией относительно юрисдикции Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Соглашение о совместном авиапространстве было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не подписано.