Борьбу за Opel продолжат Fiat и консорциум во главе с Magna

Продолжавшиеся всю ночь в Берлине переговоры относительно судьбы концерна Opel так и не сумели дать окончательный ответ на вопрос, кого же из потенциальных покупателей немецкого автопроизводителя предпочли бы власти Германии, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

В итоге представители немецкого кабинета министров, власти германских земель, где расположены заводы Opel, и посланники американского казначейства пришли к выводу, что только итальянский Fiat и консорциум Magna-Сбербанк-ГАЗ могту претендовать на поглощение Opel. При этом федеральное и земельные правительства все более склоняются в пользу предложения консорциума во главе с Magna, участником которой являются российские Сбербанк и Группа ГАЗ.

По словам министра экономики Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга (Karl-Theodor zu Guttenberg), в ходе длительных переговоров, длившихся практически всю ночь со среды на четверг, правительство так и не смогло получить гарантий, необходимых для обеспечения дальнейшего финансирования германского автопроизводителя.

По настоянию представителей германского правительства окончательное решение о судьбе автопроизводителя отложено до конца дня пятницы в связи с необходимостью согласования позиций с представителями General Motors, которой все еще формально принадлежит Opel. Одной из причин того, что сторонам не удалось придти к согласию, стало требование General Motors, которая дополнительно запросила 300 млн. евро за свое европейское подразделение.