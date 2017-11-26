В Киеве почти на месяц ограничили движение по Южному мосту

В Киеве с сегодняшнего дня и до 20 декабря частично ограничено движение транспорта на Южном мосту.

Об этом сообщается на странице Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в социальной сети Facebook.

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«С 26 ноября по 20 декабря в связи с выполнением работ по установлению полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения», - говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» просят водителей извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.