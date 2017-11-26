В Киеве почти на месяц ограничили движение по Южному мосту

10:48, 26 ноября 2017
Транспорт/Связь
997

На естакадному съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будут устанавливать полужесткий барьер безопасности.

В

В Киеве с сегодняшнего дня и до 20 декабря частично ограничено движение транспорта на Южном мосту.

Об этом сообщается на странице Коммунальной корпорации «Киевавтодор» в социальной сети Facebook.

Читайте такжеЖурналисты узнали, почему на столичном Южном мосту появились сквозные дыры (видео)

«С 26 ноября по 20 декабря в связи с выполнением работ по установлению полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения», - говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» просят водителей извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ограничение движения в Киеве#движение по Южному мосту#ремонт Южного моста