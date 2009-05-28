Письма лично на почту ношу...

Предприятия связи Украины в 2008 году отправили 390,8 млн. писем, что на 2,7% больше, чем в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, также в 2008 году выросло количество посылок, денежных переводов, газет и журналов, отправленных предприятиями связи. Так, число отправленных в 2008 году посылок выросло по сравнению с 2007 годом на 8,5% – до 17,8 млн. штук. Количество денежных переводов и пенсионных выплат увеличилось на 5,9% и составило 160,2 млн. штук, количество отправленных газет и журналов – на 1,2%, до 1 млрд. 273 млн. штук.

В то же время количество телеграмм, отправленных предприятиями связи в 2008 году, по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 20% – до 3,2 млн. штук.

В 2008 году предприятия связи предоставили более 8,5 млрд. международных и междугородных переговоров, что на 66,1% больше, чем в 2007 году.