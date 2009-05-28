ДЖД подготовит к летним перевозкам почти 800 вагонов

К горячему летнему сезону Донецкая железная дорога (ДЖД) подготовит 786 пассажирских вагонов, из них 260 оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, в целом для укомплектования полных схем пассажирских поездов в период пиковых летних перевозок будет задействовано 806 вагонов. В частности, для комфорта пассажиров во время путешествий предлагаются 32 вагона-ресторана и 10 вагонов-кафе. В ходе их подготовки к летним перевозкам обновлен интерьер, инвентарь и посуда.

К летним перевозкам дополнительно приобретено 16 500 комплектов постельного белья и 3600 литров дезинфицирующих и моющих средств. Кроме того, планируется получение форменной одежды для работников поездных бригад.

В сообщении отмечается, что железнодорожники продолжают улучшать техническое состояние вокзалов, станций, остановочных пунктов. На наибольших вокзалах Донецкой железной дороги (Донецк, Луганск, Ясинуватая, Дебальцево, Волноваха, Илловайск, Красноармейск) откроются 16 дополнительных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении.