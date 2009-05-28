ЮЗЖД введет в летний график 15 новых поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 31 мая текущего года вводит в летний график движения 15 поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, нововведенные поезда вместе с теми, которые постоянно курсируют по железной дороге, обеспечат перевозку пассажиров в летний период во всех направлениях.

В целом Юго-Западная железная дорога подготовила к летним перевозкам 1211 вагонов, из них 450 оборудованы системами кондиционирования.

Для организации детских и дополнительных перевозок железнодорожники подготовили еще два поезда, каждый из которых будет состоять из 15 вагонов, а для специальных детских перевозок – один поезд из 20 вагонов. Пассажирские вагоны, предназначенные для перевозки детей, укомплектовывают ремнями безопасности, чтобы уберечь детей от падения с верхних полок.

Юго-Западная железная дорога отмечает, что следует покупать билеты заблаговременно, и напоминает, что реализация билетов во всех направлениях начинается за 45 суток до желаемой даты поездки.