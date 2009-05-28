ДЖД проведет смотр подвижного состава

29 мая 2009 года в 10:00 в пассажирском вагонном депо Донецк состоится смотр подвижного состава в рамках подготовки Донецкой железной дороги к летним перевозкам. В мероприятии примет участие начальник Донецкой железной дороги Николай Сергиенко.

ДЖД приглашает представителей CМИ принять участие в мероприятии.

Выезд журналистов в 09.00 от управления Донецкой железной дороги (г. Донецк, ул. Артема, 68).

Аккредитация по телефонам: (062) 319-66-91, (050) 347-08-61.