Водителей будут информировать о видеонаблюдении

С июня Министерство внутренних дел планирует устанавливать табло, которые будут информировать водителей о том, что на том или другом участке дороги ведется фото-, видеонаблюдение за транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины по поводу проблем в транспортной сфере Украины проинформировал заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО.

«С июня, наверное, будем устанавливать табло, которые будут предупреждать (водителей), что вас снимает фото-, видеофиксация, а где – думайте сами», - сказал он.

При этом А.САВЧЕНКО объяснил, что это необходимо для того, чтобы снять всевозможные инсинуации вокруг использования приборов видеофиксации сотрудниками МВД на автодорогах Украины.

В то же время он заверил, что лично он в состоянии обеспечить контроль, который бы сделал невозможным, «чтобы сотрудники ГАИ в кустах с камерами стояли».