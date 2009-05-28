Число абонентов мобильной связи уменьшается

Количество абонентов мобильной связи в Украине в первом квартале по сравнением с 1 января т.г. уменьшилось на 0,8%, и составило 55,274 млн. чел. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов мобильной связи по итогам первого квартала т.г. составило 31,148 млн., что на 0,2% больше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов сотовой мобильной связи по итогам 1-го квартала т.г. составило 55,26 млн. чел. (из них 31,147 млн. – домашние), что на 0,8% меньше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов транкинговой связи в первом квартале т.г. составило 11,9 тыс. чел. (из них 0,1 тыс. – домашние), что на 3,3% меньше, чем на начало 2009 года.

Количество абонентов пейджинговой связи по итогам 1-го квартала т.г. составило 0,4 тыс. чел. (домашних абонентов нет), что на 43% меньше, чем на начало года.

Количество абонентов радиальной связи «Алтай» в первом квартале 2009 г. составило 0,8 тыс. чел. (из них 0,4 тыс. - домашних), что на 67% меньше, чем на 1 января т.г.

Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в первом квартале по сравнению с началом года уменьшилось на 2,2%, и составило 3,411 млн. чел. При этом число домашних абонентов кабельного телевидения по итогам первого квартала т.г. составило 3,396 млн. чел, что на 2,2% меньше, чем на 1 января 2009 года.

Количество абонентов Интернета в Украине в первом квартале т.г. по сравнению с 1 января увеличилось на 5,2%, и составило 2,005 млн. чел. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом число домашних абонентов Интернета за 1-й квартал т.г. составило 1,655 млн. чел, что на 8% больше, чем на 1 января 2009 года.