ГПУ обеспокоена безопасностью на транспорте

В Генеральной прокуратуре выражают серьезную обеспокоенность состоянием безопасности в транспортной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии в Генпрокуратуре заявил и.о. генпрокурора Сергей ВИНОКУРОВ.

«Как установлено прокурорскими проверками, существенных сдвигов в улучшении состояния безопасности на авиационном, автомобильном, железнодорожном видах транспорта на протяжении последних нескольких лет не произошло… Состояние на транспорте в Украине остается угрозой для безопасности людей», - сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН в своем докладе проинформировал, что результаты анализа чрезвычайных происшествий свидетельствуют, что основными причинами из года в год остаются неудовлетворительное техническое состояние, физическая и моральная изношенность основных средств, подвижного состава; нарушение правил эксплуатации транспорта из-за ненадлежащего уровня знаний и профподготовки; отсутствие надлежащего контроля за состоянием безопасности движения в сфере транспорта; несовершенство законодательных и подзаконных актов, которыми регулируются вопросы безопасности.

По словам Р.КУЗЬМИНА, на сегодня в ремонте нуждаются 1965 локомотивов, 56,8 тыс. грузовых вагонов и 2551 пассажирский вагон, свыше 5,5 тыс. км железнодорожных путей.

На авиационном транспорте из 600 самолетов, которые эксплуатируются авиакомпаниями, 179 прослужили свыше 20 лет, 87 – свыше 30 лет, 19 – почти 50 лет.

Продолжая тему авиации, Р.КУЗЬМИН отметил, что угрозу авиационных чрезвычайных событий также несет состояние аэропортов и аэродромов. Так, большинство из 46 аэропортов и аэродромов не отвечают установленным нормам и стандартам, укомплектованы устаревшей техникой и оборудованием для осуществления контроля за авиационной безопасностью.

В то же время, по словам Р.КУЗЬМИНА, на железных дорогах Украины самая высокая в системе транспорта изношенность основных фондов, которая составляет свыше 90%.

При этом Р.КУЗЬМИН указал в своем докладе на выявленные многочисленные факты злоупотреблений и хищений государственных средств в транспортной сфере.

По его словам, одной из причин неэффективного распоряжения средствами является отсутствие закона о государственных закупках, а действующее положение о закупке товаров, работ и услуг, утвержденное постановлением Кабинета Министров в прошлом году, является непрозрачным и создает почву для злоупотреблений и коррупционных схем.

Что касается безопасности автомобильного движения, то на нее отрицательно влияют автоперевозчики, которые не имеют соответствующих лицензий, разрешений, а автодорожные службы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по содержанию в надлежащем состоянии покрытия автодорог.

В своем докладе первый заместитель министра транспорта и связи Владимир РАБОТНЁВ признал недостатки, которые выявили работники органов прокуратуры, и при этом обратил внимание, что министерству необходима для решения этих вопросов помощь прокуратуры, поскольку чувствуется серьезное влияние коммерческих структур, созданных вокруг транспортных предприятий, и на нормализацию этого вопроса повлиять обычными административными методами невозможно.

В свою очередь, заместитель министра транспорта, глава Государственной авиационной администрации Украины Александр ДАВЫДОВ отметил, что благодаря принятым в прошлом году мерам удалось повысить требования к техническому состоянию авиационного парка. В результате уменьшилось количество самолетов, малопригодных для выполнения своих функций.

По его словам, уровень безопасности в Украине, по оценкам международной организации гражданской авиации ИКАО, выше среднего уровня в Европе, в частности, Франции и других государств. Впрочем, А.ДАВЫДОВ отметил: «Невозможно никогда сделать 100% безопасность полета. 100% безопасности можно добиться только тогда, когда самолет стоит на аэродроме».