В Украине уменьшили максимальную скорость движения в населенных пунктах

Кабинет министров Украины уменьшит с 1 января 2018 года максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с нынешних 60 км/ч.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

«Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением уменьшена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с нынешних 60 до 50 км/ч. Это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей», - говорится в сообщении.

Согласно документу, постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отмечается, что на сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/ч.

«Принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для увеличения безопасности на дорогах.

Тогда, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, которое получило его в первый раз, составлял 2 года. При этом, он заявил, что если на протяжении 2 лет лицо совершает не более 2 нарушений, то после этого выдается водительское удостоверение на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины до 50 км/ч с нынешних 60 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.