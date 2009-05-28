«ЗАЗ» начал поставки Lanos в Египет

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье), входящий в состав корпорации «УкрАВТО», начал поставки машинокомплектов и комплектующих для Daewoo Lanos в Египет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «УкрАВТО».

В сообщении отмечается, что важным шагом, направленным на загрузку производственных мощностей автомобильных заводов в условиях прогнозируемого сужения украинского рынка, стал активный поиск новых рынков для реализации продукции. Таким образом, компании удалось не только сохранить позиции на традиционных рынках - в России, Армении, Беларуси, но и расширь экспортные возможности. Уже в этом году продукция ЗАЗа реализуется в Казахстане, Молдове, Азербайджане и ряде других стран.

Также в сообщении отмечено, что результатом расширения географии сбыта стало существенное увеличение доли экспортной выручки в общем объеме финансовых поступлений Запорожского автозавода - с 30% до 50%.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».