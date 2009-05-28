Компания «UaMaster» принята в УАИР

Компания «UaMaster» (г. Киев) принята в Украинскую ассоциацию Интернет-рекламы (УАИР). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАИР.

По данным пресс-службы, компания «UaMaster» стала одним из первых Интернет-агентств, которое получило членство в ассоциации.

Как отметил генеральный директор «UaMaster» Евгений ШЕВЧЕНКО, основателями УАИР выступили крупнейшие представители украинского Интернет-рынка, и UaMaster готово поддерживать их инициативы.

«Мы понимаем важность развития рынка Интернет-рекламы и рады, что усилия отдельных игроков объединились под эгидой ассоциации» - сказал он.

По словам Е.ШЕВЧЕНКО, сегодня рынок Интернет-рекламы «развивается стремительными темпами», но для его качественного развития нужны исследования аудитории, установление единой системы стандартов рекламы, цивилизованная конкуренция и контроль качества оказываемых услуг.

Справка УНИАН. Компания UaMaster (http://uamaster.com) является одним из лидеров украинского рынка Интернет-маркетинга. Компания предоставляет полный комплекс услуг, включающий маркетинговые исследования, все виды Интернет-рекламы, связи с общественностью и консалтинг. UaMaster был основана в 2004 году. Сегодня компания работает с клиентами и партнерами в восьми странах мира.

Украинская ассоциация Интернет-рекламы» была создана 4 октября 2007 года. Основателями ассоциации выступили компании: ООО «Информационное агентство "ЛІГАБізнесІнформ"» - www.liga.net, ООО «Бигмир-Интернет» -www.bigmir.net, ЗАО «МЕТА» - www.meta.ua, ООО «Золотая Середина» - www.oboz.ua, ООО «ГРУПЭМ» - Group M, ООО «Инишиэйтив» - ADV Group , ЗАО «ММС Комюникейшнс Украина» - Publicis Group Ukraine.