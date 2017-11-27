Украина присоединилась к европейской транспортной сети TEN-T

Украина официально стала частью общеевропейской транспортной сети TEN-T, целью которой является совершенствование автомагистралей, железных дорог, аэропортов, внутренних водных путей, а также комплексная координация всей системы движения.

Читайте такжеУзкоколейка из Польши в Украину: стали известны стоимость и маршрут

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, соответствующее соглашение было подписано министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и высоким представителем ЕС Федерикой Могерини.

В сообщении отмечается, что взаимопонимание высокого уровня между Украиной и ЕС относительно распространения индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, совершенствованию логистики, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС.

Справка УНИАН. Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T) - инфраструктурный проект Евросоюза, работа над которым началась в 1996 году. Проект предполагает создание к 2050 году новой транспортной системы на территории ЕС, включающей 94 морпорта, 38 аэропортов и порядка 15 тысяч километров скоростных железных дорог. Сейчас его реализацией руководит специально созданное в 2006 году Исполнительное агентство трансъевропейской транспортной сети при Еврокомиссии. Европейская комиссия объявила, что бюджет на развитие транспортной инфраструктуры в странах Европейского Союза на 2014-2020 годы составит 25-26 миллиардов евро.

Решение о распространении TEN-T на соседние с ЕС страны, в том числе на Украину, было принято 21 июня 2016 года министрами транспорта стран Евросоюза, "Восточного партнерства" и Европейской комиссией.