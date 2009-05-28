Украина, РФ, Словакия и Австрия на построят ж/д до Братиславы и Вены

Сегодня в Сочи в рамках IV Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» подписано соглашение о создании четырехстороннего совместного предприятия по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Братиславы и Вены.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали президент компании «Российские железные дороги » Владимир ЯКУНИН, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, представитель Австрийских железных дорог Густав ПОШАЛКО и представитель Словацких железных дорог Стефан БИНТЕР.

Как отметил после церемонии подписания В.ЯКУНИН, начата разработка технических условий проекта, в результате которой будет принято решение о целесообразности строительства.

По его словам, каждая сторона внесла в уставный капитал СП по 2 млн. евро. В.ЯКУНИН добавил, что эти деньги пойдут на экономико-техническое обоснование проекта.

При этом он подчеркнул, что стоимость и сроки реализации проекта будут известны не ранее, чем через год.

По его словам, будет создана исполнительная структура, которая займется переговорами с другими потенциальными участниками.

«Я думаю, что этот проект также заинтересует другие страны Европы и Азии. Этот договор не будет замкнутым» - сказал В.ЯКУНИН и добавил, что кроме ряда стран Европы им заинтересуется Корея, Китай и Казахстан.

Он также отметил, что подписанное соглашение лишено политических противоречий.

В свою очередь, М.КОСТЮК высказал уверенность, что указанный проект имеет большое будущее потому, что его реализация позволит значительно увеличить скорость перевозки грузов из Азии в Европу и наоборот. «Это практически безперегрузочный процесс», - сказал он.

В свою очередь С.БИНТЕР отметил, что реализация этого проекта позволит повысить конкуренцию Словацкой железной дороги.

Г.ПОШАЛКО не исключил, что этот проект может стать одним из приоритетных проектов Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в 2006 г. «Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия реализации проекта продолжения широкого железнодорожного пути к центру Европы.

В частности, планировалась общая проработка проекта по строительству пути шириной 1520 мм от г. Кошице через Братиславу (Словакия) до Вены (Австрия).

В то время ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 1,6 млрд. долл. По данным «Укрзализныци», строительство широкого пути в центр Европы позволит увеличить грузооборот на 60% и беспрепятственно транспортировать грузы железной дорогой из стран азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того, отпадет необходимость платить за перестановку вагонов с широкого пути на узкий и наоборот.

Стандарт европейского ж/д пути более узкий – 1435 мм, в отличие от принятых в странах СНГ 1520 мм. Из-за необходимости перестановки вагонов с одного на другой тип путей вагоны задерживаются на границах.