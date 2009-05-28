«Укрзализныця» реализовала уже свыше 5 тыс. электронных билетов

«Укрзализныця» с начала ввода услуги по бронированию и продаже электронных билетов реализовала свыше 5 тыс. таких билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

«Сегодня в целом забронировано и продано свыше 5 тыс. билетов, из них 50% идет через «Укрпочту», - отметил он.

По словам А.ИВАНЬКО, к концу 2009 – началу 2010 года «Укрзализныця» планирует ввести услугу, при которой пассажиры смогут приобрести билет в специальном киоске для самообслуживания.

КАк сообщал УНИАН, с декабря 2008 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования билетов через Интернет, с 30 марта 2009 года – услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. С середины апреля началась реализация проекта Министерства транспорта и связи «Единый электронный билет» по продаже электронных билетов на все виды транспорта через отделения «Укрпочты».