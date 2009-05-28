«Укрзализныця» приобретет два рельсовых автобуса

«Укрзализныця» в этом году приобретет два рельсовых автобуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, эти автобусы будут использоваться на маршрутах Юго-Западной железной дороги.

Напомним, что рельсовые автобусы используются на маршрутах с низким пассажиропотоком вместо крайне убыточных электричек.