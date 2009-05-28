«Укрзализныця» приобретет два рельсовых автобуса
16:45, 28 мая 2009Транспорт/Связь
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В этом году
«Укрзализныця» в этом году приобретет два рельсовых автобуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО сегодня на пресс-конференции.
По его словам, эти автобусы будут использоваться на маршрутах Юго-Западной железной дороги.
Напомним, что рельсовые автобусы используются на маршрутах с низким пассажиропотоком вместо крайне убыточных электричек.
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