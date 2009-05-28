Презентация поезда Львов—Краков—Вроцлав

31 мая 2009 года в 20.00 на первом перроне Главного вокзала станции Львов состоится презентация нового поезда №35/36, какой будет следовать по маршруту Львов—Краков—Вроцлав. В торжествах будут принимать участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Львовской железной дороги Михаил МОСТОВОЙ, генеральный консул Республики Польша во Львове Гжегож ОПАЛИНСКИЙ, генеральный директор представительства ПКП (АО «Польские железные дороги») в Украине Анджей ТОКАРСКИ, глава Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК и глава Львовского городского совета Андрей САДОВЫЙ.

«Укрзализныця» приглашает представителей СМИ принять участие в мероприятии.

АККРЕДИТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА и будет длиться до 13.00 29 мая по телефонам (032) 226-34-90, (066) 76-81-859.