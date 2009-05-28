«Укрзализныця» отменила свыше 9 тыс. пригородных поездов

«Укрзализныця» в первом квартале 2009 года отменила курсирование свыше 9200 пригородных поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

По данным А.ИВАНЬКО, на сегодня доходы железных дорог на один отправленный пригородный поезд составляют 480 грн., в то время как расходы – 4500 грн. При этом все перевозки убыточны, однако есть поезда крайне убыточные, в которых очень низкий пассажиропоток. В связи с этим «Укрзализныця» отменяет наиболее убыточные поезда, пользующиеся низким спросом пассажиров.

В настоящее время в системе "Укрзализныци" действует 155 тыс. пригородных поездов.