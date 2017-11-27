"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на зимние праздники

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников назначила семь дополнительных поездов, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, в период с 22 декабря 2017 года по 7 января 2018 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 5, 6 января, а в обратном направлении – 28, 29, 30 декабря и 1, 2 января; № 197/198 Киев - Ковель, отправление из столицы 29, 31 декабря, 5, 6 января, из Ковеля - 29 декабря, 1, 5, 7 января; № 177/177 Киев - Хмельницкий, отправление из столицы 23, 25, 30, 31 декабря, из Хмельницкого – 23, 25, 30, 31 декабря; № 223/224 Киев - Одесса, отправление из столицы 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря и 1 января; № 179/179 Киев - Днепр, отправление из столицы 28, 29, 30, 31 декабря, 1 января, а из Днепра – 28, 29, 30 декабря и 1 января; № 63/64 Днепр - Одесса, отправление из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6 января, обратно - 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7 января; № 258/258 Одесса - Львов, отправление из Одессы 22-30 декабря и 1-5, 7 января, обратно – 23-31 декабря, 2-6 января.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах. Точный график дат и времени отправления и прибытия поездов можно посмотреть на вышеупомянутом онлайн-сервисе компании.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на 25 декабря дополнительный рейс скоростного двусистемного поезда Skoda №747/748 по маршруту Киев - Тернополь – Киев.