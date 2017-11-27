Uber решил повысить тарифы в украинских городах

Онлайн-сервис вызова такси Uber повысил тарифы в Днепре, Львове, Запорожье и Харькове, сообщает официальный блог компании.

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В Днепре минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривень до 35 гривень, цена подачи авто выросла на 8 гривень, с 15 до 23 гривень. Стоимость километра, наоборот, снизилась с 4,5 до 4 гривень.

В Львове минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривень до 35 гривень, цена подачи авто выросла на 5 гривень, с 16 до 21 гривни. Цена километра осталась неизменной – 5 гривень.

В Запорожье минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривень до 30 гривень, цена подачи авто выросла на 5 гривень, с 16 до 21 гривни. Стоимость километра возросла с 3,5 до 3,7 гривень.

В Харькове минимальная стоимость поездки увеличилась на 5 гривень до 40 гривень. Подача авто также возросла на 5 гривень, 30 гривень. Стоимость километра возросла с 3 до 3,5 гривни.