Киевское метро выставило на продажу два вагона

КП "Киевский метрополитен" выставило на аукцион на ProZorro два вагона метро, у которых закончился срок експлуатации. Начальная цена лота - 483 тысячи гривень. Аукцион состоится 8 декабря, предложения можно подавать до 7 декабря.

"Они с радостью готовы превратиться в уникальный метрохаб, где всегда будет мощный WiFi. Могут стать кнайпой "Последний жетон" фотостудией "Не прислоняться". Вперед, стартапы!", - говорится в сообщении метрополитена.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году испанский художник разрисовал поезд киевского метро.