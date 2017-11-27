Киевское метро выставило на продажу два вагона
20:40, 27 ноября 2017Транспорт/Связь
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Начальная цена каждого из вагонов метро, выставленных на аукцион - 483 тысячи гривень.
Киевское метро пошло навстречу тем, кто мечтает стать владельцем вагона метро / Фото КП "Киевский метрополитен"
КП "Киевский метрополитен" выставило на аукцион на ProZorro два вагона метро, у которых закончился срок експлуатации. Начальная цена лота - 483 тысячи гривень. Аукцион состоится 8 декабря, предложения можно подавать до 7 декабря.
"Они с радостью готовы превратиться в уникальный метрохаб, где всегда будет мощный WiFi. Могут стать кнайпой "Последний жетон" фотостудией "Не прислоняться". Вперед, стартапы!", - говорится в сообщении метрополитена.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году испанский художник разрисовал поезд киевского метро.
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