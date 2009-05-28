«Укрзализныця» откроет 173 дополнительных кассы

«Укрзализныця» к летним перевозкам откроет 173 дополнительных кассы по продаже билетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Кроме того, в городах на побережье Крыма откроют 7 передвижных касс, сказал он.

А. ИВАНЬКО также сообщил, что «Укрзализныця» из 150 летних поездов уже назначила 94 поезда. Из них 68 будут курсировать в крымском направлении, 10 — в Одессу.

«Для железнодорожников летний сезон перевозок — особенное время, когда все усилия направлены на то, чтобы безопасно и качественно перевезти всех пассажиров, количество которых летом увеличивается вдвое», — сказал начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци».

В целом к началу летних перевозок железнодорожники подготовили 5873 пассажирских вагона, отремонтировали и проверили 1850 систем кондиционирования воздуха вагонов.

Как сообщал УНИАН, с 31 мая в Украине вводится в действие новый график движения поездов на 2009/2010 гг. В новом графике разработано расписание для 380 пар поездов: 190 пар поездов во внутреннем сообщении, 22 пары - в международном и 168 - со странами СНГ. Из них 60 пар фирменных поездов: 51 - во внутреннем сообщении и 9 - в межгосударственном.

Также открыто новое беспересадочное сообщение, в частности, беспересадочные вагоны Харьков - Прага и Киев - Бар. При этом 258 пар поездов нового графика (68%) имеют категорию скорых, что на 16 пар поездов больше по сравнению с расписанием 2008/2009 гг.

Сохранено курсирование поездов, которые пользуются спросом у пассажиров, и разработано расписание для 11 пар новых поездов: 9 пар поездов во внутреннем сообщении и 2 - в межгосударственном. Также увеличена периодичность курсирования некоторых поездов и вагонов.