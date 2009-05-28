«Укрзализныця» обслужит свыше 1,7 тыс. пригородных поездов в сутки

«Укрзализныця» в летние месяцы будет обслуживать свыше 1,7 тыс. пригородных поездов в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Из них больше всего будет обслуживаться Юго-Западной железной дорогой – 0,4 тыс. поездов в сутки.

В новом графике движения пассажирских поездов на 2009/2010 гг. к перевозкам в пригородном сообщении готовятся 343 состава электропоездов, 162 дизель-поезда, 11 рельсовых автобусов.