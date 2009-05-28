Киевсовет разрешил метрополитену приобрести 100 вагонов

Депутаты Киевского городского совета разрешили КП «Киевский метрополитен» закупить 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с правом выкупа по результатам тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Согласно этому решению, в этом году на выкуп нового подвижного состава из городского бюджета разрешается привлечь средства не более 15% от общей стоимости предмета лизинга, а остальные средства – на протяжении 2010-2014 годов.

По данным метрополитена, в часы пик заполненность одного вагона метро составляет 250 человек или 10 человек на один квадратный метр свободной от сидений площади. Особенно сложная ситуация - на Сырецко-Печерской линии. Здесь существующим парком подвижного состава уже фактически невозможно обеспечить необходимое количество поездов для перевозки растущего пассажиропотока.

Благодаря принятому сегодня решению метрополитен уменьшит заполненность вагонов с существующих 250 человек до 197 и обеспечит необходимый интервал движения между поездами.