ХАРП намерен конкурировать с ведущими производителями

ОАО «Харьковский подшипниковый завод» (ХАРП), один из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой продукции, входящий в состав Индустриальной группы УПЭК, намерен составить прямую конкуренцию ведущим зарубежным брендам, выведя на рынок ряд качественно новых подшипниковых узлов для железнодорожного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ХАРП разрабатывает и осваивает новую номенклатуру подшипников для грузовых вагонов и тягового состава совместно с Украинским конструкторско-технологическим бюро подшипниковой промышленности (ЗАО «УКТБ ПП») и Научно-исследовательским (R&D) Центром, также входящими в состав УПЭК.

Как отметил директор железнодорожного дивизиона УПЭК Вячеслав ЮРОВ, по ряду номенклатурных позиций ХАРП намерен прямо конкурировать с ведущими зарубежными производителями, такими как SKF (Швеция), Brenco (США), Timken (США).

В частности, это касается такого продукта как конический подшипник кассетного типа (TBU), разработку которого ХАРП намерен завершить в ближайшее время, с тем чтобы изготовить и направить на испытания опытную партию уже в первом квартале будущего года.

«Этот подшипниковый узел, позволяющий увеличить грузоподъемность вагонов и время безремонтного пробега, предназначен для вагонов нового поколения с нагрузкой на ось от 25 тонно-сил, переход на которые является одной из приоритетных задач для железных дорог СНГ, поскольку увеличивает их пропускную способность тем же количеством вагонов почти на 10%», — сказал В.ЮРОВ.

Он отметил, что в этом сегменте сегодня представлены только зарубежные бренды, так как производители постсоветского пространства не сумели самостоятельно осуществить полный цикл создания такого продукта — от стадии разработки до серийного производства и организации сервиса.

Конкурировать с западными компаниями ХАРП намерен и в создании новых продуктов для тягового состава.

Как сообщил директор по развитию УПЭК Владимир РУКАВИШНИКОВ, завершено концептуальное проектирование и началось детальное проектирование сдвоенного подшипника типа СRU нескольких размеров, которые разрабатываются специально для грузовых электровозов и смогут обеспечить межремонтный пробег 1-1,2 млн. км.

Как сообщалось, в марте 2009 года ХАРП сертифицировал и приступил к серийному производству новой разработки - сдвоенного подшипника качения закрытого типа, так называемой «цилиндрической кассеты» (CRU-дуплекс), которые предназначены для установки в корпусы букс грузовых вагонов с нагрузкой на ось 23,5 тонно-сил.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (АО "ХАРП"), основанное в 1947 году, специализируется на производстве шариковых подшипников общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного транспорта. Является лидером в СНГ по производству подшипников для сельхозмашиностроительных предприятий.

Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующихся на машиностроительном бизнесе.